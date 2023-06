Cobreloa se vio afectado por un terremoto esta semana, donde la repentina desaparición del portero Vicente Benedo desató la furia de Emiliano Astorga, director técnico de los zorros del desierto.

“Bernedo tuvo una conversación conmigo antes de irse. Se lo manifesté. Le dije que yo lo traje como segundo arquero para que tuviera competencia con Hugo Araya. El fútbol es así, Hugo mantuvo su puesto y no ha tenido la oportunidad”, dijo a LUN revelando nuevos antecedentes.

Astorga no quedó nada feliz con Bernedo. | Foto: Photosport

“Después desapareció. No volvió a las prácticas tras los días de permiso que di. Se fue sin decir nada, sin despedirse. Es una falta de respeto hacia el club, los compañeros, cuerpo técnico, directivos, el hincha”, aclaró.

Astorga repasó a Bernedo por su actitud: “Eso no se hace. Las cosas tienen que hacerse bien. Más aún un jugador que viene de Universidad Católica y tiene muy buena formación. Es extraño que haya hecho eso. Me molestó mucho la situación y se lo manifesté a los dirigentes. Ahora ellos tienen que ver eso”

“Le quise dar la chance en Copa Chile, no pudo jugar. Se enfermó. Quería irse a jugar y me manifestó eso. Le dije que fuera a hablar con los directivos. Y si ellos aceptan y traen otro arquero, lo dejaría salir. Si no, no. Esa fue la conversación”, remató.