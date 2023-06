Alexander Aravena está viviendo sus últimos momentos en la Universidad Católica, ya que es inminente su partida a Europa ante la cantidad de equipos que han preguntado y han sondeado su carta para la apertura del mercado de pases en el Viejo Continente.

Un histórico del fútbol chileno como Jorge Mortero Aravena siente que el Monito está altamente cotizado y que vale más de 2.2 millones de dólares según la tasación realizada por Transfermarkt. “Yo creo su tasación es baja. Es un jugador que vale mucho más que eso“, dijo a Bolavip.

Mortero Aravena jugó en Europa en el Valladolid y también en el Puebla de México, donde ganó todo lo que tuvo a su paso. El ex volante de la Roja sabe que su tocayo está preparado para despuntar en cualquier liga y que su éxodo le servirá también al cuadro de Eduardo Berizzo.

“Está preparado para salir. Esto le va a servir a él en el plano personal y profesional, mientras que la Selección también se ve favorecida por qué estará en una liga mucho más competitiva que la nuestra”, adicionó Jorge Aravena.

Alexander Aravena vale un poco más de 2 millones de dólares y un ex crack de la UC siente que es muy poco el monto (Photosport)

El ex DT de Deportes Temuco y gloria de la Selección Chilena sabe que el paso que puede dar Monito Aravena es fundamental y cree que va a tener varios sondeos y ofrecimientos de grandes ligas del mundo por su talento.

“Alexander Aravena va a tener muchas ofertas. Es un tremendo jugador de fútbol. Ahora, ir a jugar al fútbol inglés indudablemente que es una liga importantísima”, manifestó.

El ex jugador del Deportivo Cali no está de acuerdo con Óscar Lihn, quien apuntó que “Aravena no tiene nada que hacer en Europa”. En ese sentido, el Mortero apuesta todas sus fichas por el delantero.

“A mí me parece que es un jugador maduro, pese a su juventud. Futbolísticamente, es del gusto de cualquier entrenador, porque juega muy bien al fútbol”, sentenció Jorge Orlando Aravena.