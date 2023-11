La llegada de Santiago Silva a la Universidad Católica en 2017 ilusionó a los hinchas del elenco precordillerano. Y es que el delantero uruguayo venía de grandes precedentes en el fútbol argentino, donde vistió las camisetas de Boca Juniors, Lanús, Banfield y Vélez Sarsfield.

Pero pese a todo esos pergaminos, el “Tanque”, como le apodaban, fue uno de los principales blancos de las críticas de los simpatizantes del cuadro de la Franja Cruzada en dicha temporada.

El rendimiento de Silva no terminó convenciendo a los fanáticos de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lo cierto es que ya han pasado seis años desde su paso por la UC y Silva sigue recordando con cariño su estadía en Chile, así lo dejó en claro en el programa de Youtube Salir Jugando.

“Me tocó ir con 32 años. Por haber enfrentado a equipos como Colo Colo o la U con Lanús y Boca y haberles convertido, allá vieron mi mejor momento”, confesó el atacante charrúa.

“Me llamó el ‘Tati’ (Buljubasich), me preguntó si me gustaría y hablaron con mi representante. Es un club modelo, con gran infraestructura, con harta gente. Mi rendimiento podría haber sido mejor, pero estuve fascinado de Chile”, agregó.

Finalmente, el jugador que ahora vive en España recordó un momento que le llamó la atención en su paso por la UC. “Marqué en Libertadores, teníamos el grupo de la muerte con Athletico Paranaense, Flamengo y San Lorenzo e hicimos un gran papel, pero por alguna chiquillada quedamos eliminados. Pesó la inexperiencia de no jugar siempre la copa, porque en esa instancia hay que cerrar los partidos. Me acuerdo que ante San Lorenzo salí en el segundo tiempo y me reemplazó otro delantero en vez de que haya ingresado un defensa. Eso me extrañó. Había que cerrar el partido y en un contragolpe nos convirtió de cabeza el jugador más pequeño de ellos. Por querer más y matar al rival no nos dimos cuenta de que al lado estaba un gigante. Pecamos y quedamos fuera”, cerró.

¿Cuántos partidos y goles hizo Santiago Silva en la Universidad Católica?

Santiago Silva llegó en su momento a la Universidad Católica con el objetivo de hacer borrar los goles de Nicolás Castillo, pero solamente convirtió 6 goles en los 32 partidos que disputó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad Católica en el Campeonato Nacional?

El sábado 11 de noviembre a las 15:00 PM de Chile continental, Universidad Católica recibirá a la U en un compromiso que promete sacar chispas en el Campeonato Nacional 2023.