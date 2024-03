Universidad Católica decidió finalizar el contrato de Nicolás Núñez con la institución. El exfutbolista de la Franja, Dante Poli se refirió a la determinación que tomaron los Cruzados con el estratega.

“Sé que era una decisión súper difícil, lo hablábamos el otro día, que hay elementos que se consideran, sobre todo en la alta competencia como para dejarlo, pedirle la renuncia o echarlo definitivamente”, expresó el exjugador en el programa ESPN F90.

Poli pensó en un momento que iban a sostener el proceso: “Honestamente creo y siento que le faltó la valentía al club que tuvo para haberlo traído a Nicolás Núñez y su cuerpo técnico, entendiendo los riesgos que corría: entrenador joven, algo inexperto y evidentemente desde el desafío que era muy grande, muy alto, sobre todo por los problemas que había tenido el último tiempo Universidad Católica”.

“En ese sentido si hubiesen ocupado o mantenido no te digo una coherencia ni convicción, porque al final sé que es una situación super compleja y que para ellos tuvo que haber sido hasta dolorosa, pero sí yo me imaginaba o creía en algún instante que la Católica iba a ser tan valiente con la decisión de dejarlo o mantenerlo, como lo fue cuando lo trajo a Nicolás Núñez”, complementó el oriundo de Arica.

El comentarista comprende los argumentos, pero hace un punto: “Entiendo mucho los argumentos, empatizo con la gente, los hinchas que estaban frustrados, pero a él lo trajeron hace 18 partidos por unas razones que me parecían suficiente válidas y me parecen que no se han esfumado del todo”.

Nicolás Núñez dejó de ser el técnico de la Universidad Católica (Foto: Photosport)

Poli pensó que la directiva de la UC le iba a dar un respaldo al DT: “El resultado ni hablar, la manera de jugar que de repente te sostiene. No se fueron cumpliendo subobjetivos que te vas trazando. Por eso lo mío no es una crítica despiadada contra la decisión del club, sino que pensé en algún instante en este proyecto, en una dirigencia, en un director deportivo, que tienen credibilidad, que tienen y saben manejar una institución, sobre todo en los últimos que lo han hecho de manera brillante, que pronto se va a coronar con un gran estadio, que tenian el respaldo suficiente para haber apoyado el proyecto”.