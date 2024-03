La derrota y eliminación de Universidad Católica de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido caló hondo en el cuerpo técnico con Nicolás Núñez como el principal afectado.

Y es que el novel adiestrador chileno no pudo cumplir uno de los objetivos trazados en conjunto con la dirigencia de Cruzados, por lo que las críticas de los hinchas precordilleranos no tardaron en llegar.

Sumado a todo esto, Juan Tagle, presidente del del conjunto de ‘La Franja’, había salido a hablar sobre la continuidad de Núñez y afirmó en dicha oportunidad que evaluaría el proceso al mando del técnico chileno.

Núñez no terminó de convencer en su paso por la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

EN LA UC CONFIRMAN LA SALIDA DE NICOLÁS NÚÑEZ

Sin embargo, este jueves, a través de sus distintas redes sociales la Universidad Católica hizo oficial la salida de Nico Núñez como entrenador del plantel cruzado de cara al 2024.

“Comunicamos que el Directorio de Cruzados, en conjunto con la gerencia deportiva, han determinado poner fin al contrato de Nicolás Núñez como entrenador de Universidad Católica”, comenzaron escribiendo.

“El Directorio de Cruzados quiere especialmente agradecer el enorme trabajo y profesionalismo que durante estos meses demostró en nuestra institución y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos”, agregaron.

Además, en el mismo comunicado revelaron que “la dirección técnica del equipo la asumirá, interinamente desde hoy, Rodrigo Valenzuela a quien también agradecemos su permanente compromiso con el club”.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA UC EN EL CAMPEONATO NACIONAL?

La Universidad Católica recibe a Everton este lunes a las 19:00 en el estadio Santa Laura por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.