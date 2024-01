Universidad Católica busca con pinzas a los refuerzos que lo hagan olvidar la temporada 2023 del fútbol chileno y se concentren única y exclusivamente en lo que será un 2024 cargado de desafíos en el plano local y con la obligación de asegurar la fase de grupos en Copa Sudamericana.

Si bien el Mercado de Pases de la UC no ha sido rimbombante como en años anteriores, han podido fichar jugadores del medio nacional para tratar de dar un salto de calidad bajo la conducción de Nicolás Núñez.

Eso sí, el conjunto cruzado se encuentra con un gran problema en el Mercado de Pases y está directamente relacionado al cupo de extranjeros, según reveló el periodista Marco Escobar en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

¿No llega? Bruno Zuculini se aleja de la UC. | Foto: Getty Images

“Los tres cupos extranjeros que contaban para este año; Di Santo, Kagelmacher y Nehuén Paz están haciendo que las negociaciones para usar esos cupos retrocedan, porque la Católica no los puede destrabar porque hay que llegar a acuerdos”, dijo el comunicador.

Escobar revela que Nico Núñez no tiene a ninguno en consideración para el 2024: “Nehuén Paz termina contrato el próximo año, todo este año Di Santo, Kagelmacher que le renovaron… pero son jugadores que el técnico Nicolás Núñez no los tiene para esta temporada”, complementó.

Para el cierre, Escobar se guarda una perlita y actualiza el estado de Bruno Zuculini en la UC, asegurando que “Acabo de hablar con una persona del entorno de Bruno Zuculini, no viene a la Católica. Estuvieron en conversaciones, vieron el tema económico, pero me dice ‘el problema es que no están con el cupo’ y mientras no tenga el cupo no se va arriesgar a venir a un club donde no se puede liberar el cupo”, remató.

Las altas de Universidad Católica para el 2024

Los cruzados, de momento, cuentan con la incorporación de Alfred Canales, Agustín Farías y el retorno de Sebastián Pérez desde Unión Española de cara a la temporada 2024 del balompié criollo.