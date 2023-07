Universidad Católica se apronta para lo que será su duelo por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile ante Santiago Wanderers, en el que los ‘Cruzados’ esperan poder dejar atrás lo que fue su caída ante la U y poder sortear esta ronda en la competición.

Para lo que es este enfrentamiento ante los ‘Caturros’, en la UC existía la posibilidad de que su goleador Fernando Zampedri, pudiera sumar algunos minutos dentro de este compromiso, algo que se fue por el piso tras una importante complicación.

Sobre este caso, el periodista Jorge Cubillos se tomó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ para señalar que el atacante de la UC no estará disponible para esta jornada y que incluso, su recuperación se podría seguir aplazando.

“¿Zampedri puede jugar el domingo? Difícil. El plan era que él estuviera en condiciones para citarlo ante Everton la próxima semana y que jugara ante Curicó Unido, o incluso, sumara minutos ante los “Ruleteros”. El plan va a seguir, eventualmente es difícil que sea citado ante Everton y de ahí, debería estar para jugar ante Curicó Unido por la segunda fecha”, comenzó señalando Cubillos.

Zampedri vive momentos complejos con su lesión en el talón | Foto:: Photosport

En esa línea, el destacado comunicador explicó el ‘Toro’ aún no está apto para poder jugar, ya que el jugador aún no ha podido trabajar con zapatos de fútbol tras lo que fue su cirugía en el talón.

“Todavía no se ha colocado zapatos de fútbol después de la operación. Recién empezó a golpear el balón”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, el ex estratega de la UC, Juvenal Olmos salió al paso de esta información e incorporó detalles importantes sobre el argentino, en la que fue tajante en declarar que Zampedri no podrá jugar ante Santiago Wanderers.

“Yo lo confirmo (que no juega). Nos comunicamos con él y no juega. Se está recuperando”, declaró el ex estratega.