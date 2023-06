Universidad Católica trabaja en poder reforzar su plantel de cara al segundo semestre, en donde uno de sus grandes deseos ha sido el joven volante de Unión La Calera, César Pérez, quien desde principio de año ha sido una opción para reforzar el mediocampo de la franja.

En semanas anteriores los rumores se han intensificado con la posible llegada de Pérez a los ‘Cruzados’, pero en estos últimos días parecen haberse congelado todo tipo de tratativas con esa operación.

Sobre esto, el periodista de TNT Sports Jorge Cubillos informó que existe la posibilidad de que la llegada de César Pérez ‘se podría caer’, siendo un golpe importante para Ariel Holan, quien busca variantes en el medioterreno.

Esta posible caída en las negociaciones fue detallada por el comunicador, en la que explicó que no pasa por la competencia por otros equipos por el fichaje del jugador, sino que va por un tema económico.

César Pérez es el gran deseo de la Universidad Católica | Foto: Photosport

“A la UC le salió gente en el camino por César Pérez, en donde la U podía ser opción, pero no va por ahí, va por un tema de precio. Universidad Católica no estaría dispuesta en la formula a pagar por César Pérez, por lo tanto, quizás no llega finalmente”, detalló en TNT Sports.

Finalmente, Cubillos habló sobre la situación de dos mediocampistas de la UC: Ignacio Saavedra y Brayan Rovira, en la que informó que ambos se mantendrán en la tienda ‘Cruzada’ de cara al segundo semestre.

“Lo de Ignacio Saavedra en donde muchos lo daban de que se podía ir, por ahora no hay chances concretas de que él se pueda ir. Brayan Rovira no se va a ir”, finalizó.