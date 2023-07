El potente mensaje de Claudio Borghi a Matías Dituro: "Se hace chileno para no ocupar el cupo de extranjero y a la primera de cambio se va"

Siguen las repercusiones por la abrupta salida de Matías Dituro de Universidad Católica. Y es que el guardameta argentino partirá al Fatih Karagumruk de Turquía, club que le ofreció un suculento contrato al cual no pudo decir que no.

¿El problema? Desde la dirigencia de Cruzados renunciaron a un millón de dólares por la cláusula de salida y dejaron partir al portero en condición de jugador libre.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Claudio Borghi, ex entrenador de Colo Colo y la Selección Chilena, analizó esta llamativa situación en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

“Que se vaya un jugador es casi normal y lo dijo Tati Buljubasich, pero en forma gratuita es la complejidad porque las cláusulas están para el beneficio del jugador y beneficio del club”, remarcó el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Luego, el Bichi dejó en claro que “hay dos tipos de contrato, uno que está en el papel y el otro que es el moral, no te pueden pagar o irte tan libremente sin dejar nada”.

Para cerrar, el campeón del mundo con Argentina expresó que “acá va algo que espero que no ofenda. Esta idea de hacerse chileno para no ocupar el cupo de extranjero y la primera de cambio se va, se olvidó de ser chileno. Cualquier persona que honra y respeta mi bandera puede ser de mi país, pero no solamente en un papel sino a todo lo que rodea”.