Universidad Católica goza hoy en día de un ambiente mucho más tranquilo por lo que ha sido su presente dentro del Campeonato Nacional, en la que tras la importante victoria ante Unión Española, los ‘Cruzados’ quedaron muy bien aspectados en la tabla de posiciones.

Ya buscando dar vuelta la página, los dirigidos por Tiago Nunes ya se focalizan en lo que será su próximo rival, el cuál será O’Higgins de Rancagua, en el que ya trabajan a full para encontrar la fórmula que le de un nuevo triunfo en el torneo.

En las últimas horas, el volante argentino, Lucas Menossi conversó con los medios de comunicación y abordó como ha sido el trabajo que ha implementado Tiago Nunes dentro del equipo para poder levantar al club de lo que fue un flojo comienzo y que hoy, los tiene ya mucho más competitivos.

“Desde que llegó ha sido muy claro en lo que él quería, en su forma de pensar, forma de jugar y su forma de afrontar los partidos y los entrenamientos. En cuanto a la rotación, entiendo que tanto él como nosotros quiere buscar el mejor equipo para cada partido, nosotros tenemos que entrenarnos al máximo para ser la mejor opción para el fin de semana”, explicó.

En la UC están felices por el momento del equipo | Foto: Photosport

Finalmente, Menossi no se conforma y declara que dentro del equipo tampoco están satisfechos por el rendimiento del equipo, en el que siente que aún pueden dar mucho más y declaró cuál es el punto que aún creen que pueden mejorar con el correr de los partidos.

“Lo que sí me gustaría mejorar es en el volumen de juego, quizás lo que entrenamos nosotros en el día a día, cuando nos toca ir a la cancha se complica un poco, no es excusa, pero está a la vista que la cancha no es de lo mejor, es lo que tenemos, pero es lo que tenemos que mejorar”, cerró