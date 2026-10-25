Este es el jugador de Universidad Católica más criticado en el primer tiempo ante Unión La Calera: “Es anticompetitivo”

Este es el jugador de la Universidad Católica que más críticas recibió en el primer tiempo ante La Calera.

Universidad Católica en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se ven las caras ante Unión La Calera en la 25° fecha de torneo nacional.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Daniel Garnero está igualando a un tanto ante Unión La Calera, con los goles de Fernando Zampedri para la UC y en la última jugada del primer tiempo, Sebastián Sáez igualó para el local.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos de la ‘Franja’ no tan solo se hacen sentir en quinta región, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad Católica que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene muy descontentos por su nivel.

Se trata del delantero, Diego Corral, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad Católica por acciones puntuales dentro de esta primera mitad.

Corral recibe críticas en la UC | Foto: Photosport

Publicidad

“Corral de titular es malísimo, solo ha llegado a rendir cuando entra de suplente con el rival cansado”, dijo uno de los hinchas de la UC

“Yo creo que va a sacar Corral en el entretiempo por Clemente Montes. Su partido es anticompetitivo“, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de la ‘Franja

Para la segunda parte del compromiso, Diego Corral buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la UC en lo que es la lucha por el Chile 2.

Publicidad