Universidad Católica ha sufrido en esta temporada mucho con lo que han sido las lesiones, en la que sin duda la que más adoleció fue la del defensor Eugenio Mena, quien sufrió una fractura de tibia y peroné en su pie izquierdo en un duelo disputado entre la UC y Ñublense en el Campeonato Nacional.

Tras lo que ha sido este largo proceso de recuperación, el ‘Keno’ conversó con Mega y habló de como ha lidiado con este largo tiempo de párate por su problema físico, en la que indicó que tuvo un comienzo muy complejo.

“Por momentos ha sido muy difícil. Al comienzo asimilar la lesión es difícil para la cabeza, porque me gusta el día a día, me gusta entrenar, me gusta estar con mis compañeros. Saber que iba a estar un período largo fuera me volvía loca la cabeza”, comenzó señalando Mena.

Siguiendo con eso, el defensor de la Universidad Católica indicó que se le ha hecho muy difícil el poder estar alejado de las canchas, en la que espera su recuperación para volver a compartir con sus compañeros dentro del terreno de juego.

Mena sufrió una dura lesión ante Ñublense | Foto: Photosport

“Por momentos miro a mis compañeros entrenar y decaigo un poco, pero eso también me da fuerza para volver a estar bien y estar con ellos, estar el día a día. A mí me encanta entrenar, me gusta llegar temprano, ir al gimnasio y quedarme después. Disfruto de mi profesión”, declaró en MEGA.

Finalmente, Mena habló de lo que ese su recuperación hoy en día, en la que pone su gran proyección para volver a los trabajos con sus compañeros pensando en la temporada 2024.

“El plazo que me pongo es llegar a la pretemporada. Estar en la pretemporada con mis compañeros es donde estoy apuntando. De ahí va a ser el proceso de vuelta al fútbol y todo, pero empezar el año con mis compañeros es lo que me propuse desde el comienzo”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Universidad Católica se preparará para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, el cuál se disputará el sábado 11 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.