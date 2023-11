Universidad Católica ya se mentaliza en lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, en la que los ‘Cruzados’ esperan sumar los tres puntos para poder encaminar su gran misión en esta temporada de lograr un cupo a la Copa Sudamericana.

En la previa a este compromiso, el estratega de los ‘Cruzados’ Nicolás Núñez habló sobre lo que será este duelo, en la que sin duda lo ve como un importante encuentro para lograr sumar un triunfo en un clásico esta temporada.

“Obviamente el partido tiene una connotación especial para el jugador porque la gente nos demuestra su deseo de querer ganar constantemente. Lo enfrentamos más que nada como una oportunidad para seguir en crecimiento y con el adicional de que nos puede fortalecer y le podríamos entregar una alegría a nuestra gente que está muy ilusionada con ir apoyarnos el sábado”, comenzó señalando Núñez.

Avocándose para lo que será este cierre de temporada, el estratega tiene bien en claro cuál es la gran prioridad del equipo para esta parte final del año, en la que sabe que la Universidad de Chile es un rival directo para lograr su pretensión.

“La importancia es nuestra meta de sumar y llegar a zona de clasificación de copas internacionales, y la ‘U’, aunque no ha tenido mucha regularidad en estos últimos partidos, es un rival directo, por lo que es una oportunidad importante porque es un clásico, pero también el foco es porque nos ayudaría mucho en conseguir el principal anhelo nuestro”, declaró.

Ya en la vuelta a la competición, el entrenador nacional valorizó lo que fue el tiempo de para en el torneo: “reafirmaría que este tiempo nos ha servido, porque no tuvimos mucho tiempo para trabajar anteriormente y estas semanas nos ayudaron. Hemos ido recuperando confianza, funcionamiento y lo que queremos transmitir. Sabíamos que íbamos a volver con el archirrival y no podíamos tomarnos la licencia de no trabajar bien con toda nuestra energía”.

Además, el DT de los ‘Cruzados’ habló del momento de su rival, en la que espera poder aprovechar dar un golpazo y quedarse con el triunfo “Universidad de Chile quizás no ha tenido esa regularidad, pero más que comparar y sentir que llegamos en un mejor momento, me enfoco en que tenemos mucho margen de mejora y es una oportunidad para crecer en confianza”.

Finalmente, Núñez abordó lo que fue el último Clásico Universitario entre ambos equipos, en la que Universidad de Chile se quedó con la victoria por 3-0

“En la interna, no hemos conversado de ese tema, pero sé como deportista que el hecho de haber perdido de esa forma, con todo lo que pasó y lo accidentado que fue, sé que no fue un buen clásico para nosotros, pero el jugador tiene ese gen competitivo de poder superarlo dar vuelta la página”, cerró.