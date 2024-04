Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi alucina con Thomas Gillier y lo compara con Claudio Bravo: "Me genera algo distinto"

Con tan sólo 19 años, el joven Thomas Gillier recibió la chance de tomar el puesto de arquero titular en la Universidad Católica y no la ha desaprovechado, lo que ha provocado que se consolide rápidamente como uno de los goleros con mayor proyección del balompié nacional.

Y es que un total de 9 partidos posibles, el canterano de la Católica ha sido titular en seis partidos, entre los que están: el Clásico ante Colo Colo y el duelo de la UC ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

Incluso, el oriundo de Las Condes está aprovechando su calidad de jugador Sub 21, para que así el club universitario también se vea beneficiado en sumar minutos en este ámbito tan importante en el Campeonato Nacional.

Gillier fue titular en la derrota de la UC ante Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

MANUEL SUÁREZ LE PONE SUS FICHAS A THOMAS GILLIER

Los elogios al portero de 1,86 metros de estatura no han tardado en llegar. Manuel Suárez, ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi en la Roja, solamente tuvo palabras de halago para lo que ha realizado Gillier en la UC.

“¡Qué bueno que es Gillier! Me genera, me genera algo distinto. Yo no sé si alguien pueda superar a Claudio Bravo la verdad en la historia del fútbol chileno porque lo que ha hecho es tremendo y es único, pero el cabro pu.. que tiene, oye que tiene”, indicó en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave mientras se frotaba las manos.

“Es un chiquillo, es muy joven y tiene cosas de adulto. Me gusta… Es un chiquillo que está apareciendo con un talento de adulto”, remató.

EL MONTO QUE ESTARÍA TASADO THOMAS GILLIER

Vale destacar que el cuidatubos tiene contrato profesional con Universidad Católica desde los 16 años, y hoy su nombre comienza a llamar la atención de varios clubes del extranjero.

Además, según el sitio Transfermakt, Gillier ha aumentado su valor de mercado: estaba tasado en 25 mil euros, cerrando el año con un valor de 150 mil euros y ahora estaría valorado en 450 mil euros.