La espera se acabó y este fin de semana volvió toda la emoción del Campeonato Nacional 2024, que promete una segunda rueda de miedo y con varios elencos peleando palmo a palmo por levantar el tan ansiado título del fútbol chileno.

Con dieciséis fechas transcurridas, poco a poco se empiezan a sacar más conclusiones y balances sobre los equipos que terminarán luchando por el trofeo a fin de temporada.

Si bien Coquimbo Unido es el nuevo líder, la Universidad de Chile y Universidad Católica no le pierden pisadas, por lo que los hinchas de estos respectivos se ilusionan con ver al equipo de sus amores campeonar.

MANUEL SUÁREZ ANALIZA A LOS CANDIDATOS AL TÍTULO

Es por esto que Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave, se tiró a la piscina e indicó que “ve mejor aspectado” a los Cruzados que al Romántico Viajero.

“Por lo que viene mostrando, por cómo terminó la primera rueda y el inicio de esta, la Católica a mí me genera más expectativas en cuanto a las opciones de pelear el campeonato que la U”, indicó el actual entrenador de Deportes Concepción.

Con la llegada del brasileño Tiago Nunes, la UC tomó un segundo aire en el Torneo Nacional | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“La U la noto media enredada, no sé como que la primera rueda no la terminó tan sólida como la terminó que no fue tan bien y le está costando un poquito. El otro día en el norte no pudo controlarlo y manejarlo, equipos grandes no se le pueden arrancar estos partidos”, agregó.

Finalmente, Suárez dejó en claro que “son pequeñas señales que me dan la sensación, no garantizo nada, pero me da la sensación que a la Católica la veo mejor aspectada que la U”.

¿CUÁNDO SE CIERRA EL MERCADO DE PASES EN EL FÚTBOL CHILENO?

Este próximo jueves 8 de agosto a las 23:59:59 se cierra el libro de pases en el fútbol correspondiente a la segunda rueda del Campeonato Nacional de Primera División 2024.