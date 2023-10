El delantero argentino-chileno Sebastián Jaime es parte de la historia de Unión Española, equipo donde estuvo durante los años 2011 y 2014, pero luego tuvo un breve paso por Universidad Católica, donde pudo levantar tres títulos: Clausura 2015, Supercopa y Apertura 2016.

Si bien Jaime en su momento tuvo conversaciones para extender su vínculo el elenco precordillerano, el oriundo de La Plata, Argentina, decidió no aceptar la propuesta de la UC y terminó volviendo al combinado de Plaza Chacabuco.

Jaime ha estado más de una década jugando en nuestro país | FOTO: Andres Piña/Photosport

Ya han pasado varios años de esta situación y ahora en conversación con AS Chile, el atacante de 36 años volvió a recordar con cariño lo que fue su estadía en San Carlos de Apoquindo.

“En Católica venían con una mochila muy grande y me acuerdo que me hicieron una entrevista y dije que venía a ganar y a ayudar a sacarse ese peso que tenían de no haber logrado títulos. Mario Salas armó un equipo con una mentalidad muy buena y fue el año en que pudimos ganar tres títulos. Al principio fue difícil, porque la gente de la UC sentía que venía de Unión Española y no de Estados Unidos”, declaró.

“Fue como chocante, pero luego de ir jugando y ganando títulos, fue cambiando la imagen. Se generó un respeto mutuo con ellos”, remató.

En total, el experimentado centrodelantero disputó 22 partidos en Católica, en los cuales anotó dos goles y dio una asistencia.

Lo que viene para la UC

La UC visita a O’Higgins de Rancagua este sábado por la vigesimosexta fecha del Campeonato Nacional 2023, en donde buscarán los tres puntos para meterse en puestos de copas internacionales.