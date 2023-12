Ex goleador de la Universidad Católica queda libre y busca club en el final de su carrera

Lucas Pratto fue figura en la Universidad Católica. El Oso se consagró campeón con la Franja en el Campeonato Nacional 2010 y también consolidó una gran performance en la Copa Libertadores 2011, marcando seis goles en la campaña que la UC se instaló en cuartos de final.

El centrodelantero vive un presente distinto, pues quedó libre tras salir de Defensa y Justicia. “De común acuerdo, tanto el club como yo decidimos rescindir el contrato por una cuestión económica”, comentó en diálogo con TyC Sports.

Pratto analiza los factores que terminaron en su salida del Halcón de Varela: “El club no se clasificó a la Copa Libertadores y no está para hacer un esfuerzo en el contrato. Habíamos hablado de quedarme seis meses y los otros seis meses a confirmar, así que se dio consensuado. Defensa es un club que está muy bien y ese orden que tiene es un poco por eso, cuida la plata”.

El futbolista de 34 años expresó sus agradecimientos: “Estoy muy contento por todo lo que logramos, muy agradecido, aunque no se haya podido conseguir ese objetivo de clasificar a la Libertadores. Me había hecho muy amigo de todos los chicos. Y por el hecho de no ser titular el club por ahí considera que ese dinero lo puede usar para otra cosa”.

Lucas Pratto busca club para los últimos años de su carrera

El delantero argentino aseguró que ahora en conjunto con su familia tomarán una decisión para el próximo paso en su carrera: “A esperar, quiero analizarlo con mi familia y ver adónde ir, a escuchar ofertas de todos los clubes que quieran contar conmigo”.

Pratto deja claro que espera ir a un equipo donde no haya discusión en su incorporación: “Quiero ir a un lugar en que sea unánime la decisión de que yo pertenezca al club y pueda dar los últimos dos o tres años de mi carrera siendo feliz”.

Lucas Pratto le hizo un guiño a la UC hace unos meses

El Oso en una entrevista con AS Chile en agosto aseguró que nunca lo han llamado de la Universidad Católica. Además, enfatizó en que su presente estaba en Defensa y Justicia. No obstante, dejó abierta la puerta a llegar a San Carlos de Apoquindo.

“Siempre es bueno regresar a los lugares en los que fuiste feliz. Así que si alguna vez desean contar conmigo, ya saben, tienen mi número y me conocen”, expresó.