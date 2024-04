Ex seleccionado chileno revela que dos clubes italianos le preguntaron por Alexander Aravena: "Depende de Universidad Católica"

Universidad Católica se mantiene en vilo por una posible partida de Alexander Aravena. En medio de los rumores por un eventual interés desde España, un histórico exfutbolista chileno aseguró que dos clubes de la Serie A lo contactaron para preguntarle por el delantero de 21 años.

Según confesó Jorge “Potencia” Vargas a Bolavip Chile, los dos equipos italianos que están tras los pasos de Alexander Aravena son Empoli y Bologna. El reconocido ex seleccionado nacional reveló que ambas escuadras le consultaron por las condiciones del novel atacante. No titubeó en recomendarlo.

“Todo depende de Universidad Católica. Los clubes que me preguntaron a mí tienen buenos equipos. Sin embargo, sería importante tener un primer paso en España y después venir a Italia”, indicó en primera instancia.

“Los equipos me pidieron una opinión y están invirtiendo en mucha gente joven. Puede ser una buena opción. Es un jugador prometedor que a mí me gusta mucho”, agregó el chileno radicado en Italia.

Jorge Vargas destapó que dos clubes italianos lo contactaron por el canterano de Universidad Católica.

El futuro de Alexander Aravena

Una revelación clave en un momento decisivo para Alexander Aravena y Universidad Católica. El atacante termina su contrato en diciembre de 2024, por lo que desde junio puede comenzar a negociar como jugador libre. Ello le permitiría salir gratis en enero de 2025.

Se rumorea sobre un posible interés desde el fútbol español, pero aún no hay ofertas concretas por su pase. Cabe destacar que en caso de ser vendido por sobre 250 mil dólares, la UC puede sumar un cuarto refuerzo para el segundo semestre. Esto solo rige si es transferido entre la cuarta y la decimonovena fecha del torneo.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será contra Deportes Iquique el sábado 13 de abril. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones y será válido por la octava fecha de la competencia local.