Universidad Católica tiene que buscar entrenador para intentar dar la pelea por el título de la Primera División del fútbol chileno. Los cruzados aún están en los trámites finales para cerrar, de una vez, la segunda etapa de Ariel Holan al mando de los de la franja.

Ahora, Cruzados debe determinar si se quedarán con el interinato de Rodrigo Valenzuela o apostarán por algún otro entrenador. Uno de los que puede volver ahora como técnico es Nicolás Nuñez, luego de su paso como jugador en San Carlos de Apoquindo.

“Es difícil hablar sobre supuestos. Cuando salí de Magallanes dije que me iba a tomar un tiempo para viajar y llegué hace una semana. Ahora, estoy en proceso, hablando con el cuerpo técnico, viendo opciones y abierto a volver a dirigir, aunque no me quiero referir a un club específico”, expresó Núñez en Radio Agricultura.

Nicolás Núñez tuvo un período exitoso en Magallanes con el ascenso a Primera y el triunfo en la Copa Chile (Photosport)

Núñez realizó toda su parte formativa en Católica, es identificado con el club, en varias ocasiones en el pasado dijo que era hincha y ahora se le abre la oportunidad de poder llegar a dirigir al club de sus amores, aunque es cauteloso sobre la chance de ir a reemplazar a Ariel Holan.

“Sabía que en algún momento en Primera División se podían dar opciones, o en el extranjero como hemos estado viendo, pero ya estoy vigente para ir a cualquier lado a dirigir“, agregó Núñez, quien fue ofrecido en el fútbol argentino según supo Bolavip.

Nico Núñez ganó 2 títulos con Magallanes y es uno de los candidatos que maneja el directorio de Cruzados para suceder a Ariel Holan. ¿Vuelve a casa?