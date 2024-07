Rodrigo Barrera no quiere saber nada más del récord en la UC: "Que Fernando Zampedri me pase y..."

Cinco goles son los que separan al argentino Fernando Zampedri de transformarse en el goleador histórico de Universidad Católica, récord que ostenta Rodrigo “Chamuca” Barrera.

Gracias a los dos goles convertidos ante Unión La Calera en el estadio Santa Laura-SEK, el ex Rosario Central llegó a 113 goles con la camiseta de la Franja Cruzada, mientras que Barrera tiene 118.

Recordar que el ex atacante nacional es identificado con la Universidad de Chile, por lo que los hinchas Cruzados no quieren verlo ni en pintura en el tope del listado de los máximos artilleros de la historia de la UC.

RODRIGO BARRERA SE CANSA DEL RÉCORD EN LA UC

Es por esto que el administrador de empresas se tomó unos minutos para conversar con ADN Deportes, donde se mostró bastante tranquilo con la posibilidad que Zampedri le quite el récord.

“Es lo mejor que me puede pasar, lejos. Que Zampedri me pase y así por último me dejan más tranquilo. Se creó un tema muy odioso hacia mi persona y ya es una lata, entonces, prefiero que él me supere de una y así y yo poder estar tranquilo”, señaló categóricamente.

Zampedri sigue rompiendo redes en el fútbol chileno y va por otro récord | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Todavía le quedan muchos partidos por jugar y el campeonato tampoco es tan bueno como para que no lo logre”, remarcó.

RODRIGO “CHAMUCA” BARRERA ALABA AL “TORO” ZAMPEDRI

Pero lejos de criticar al “Toro” Zampedri, Barrera elogió el trabajo realizado por el ariete trasandino desde su llegada al fútbol chileno.

“Además de ser un buen ‘9′, un jugador fuerte, define bien. Encontró acá su casa y lo ha hecho muy bien, no hay que desmerecer lo que ha hecho”, sentenció.