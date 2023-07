Universidad Católica debe apostar con todo por su próximo técnico. Hoy, Ariel Holan fue finiquitado tras su horrenda campaña en el fútbol chileno. El ex campeón con la franja, Fabián Estay, es contundente y le cierra la puerta absolutamente a Pablo Guede, quien vuelve a sonar con fuerza para volver al país.

Guede fue campeón con Colo Colo y tuvo una nefasta temporada en Málaga en España, mientras que en México también salió de mala forma. Por ello, Estay no lo quiere ver ni en pintura en la UC y apuesta también por un estratega de renombre mundial para el cuadro cruzado que estuvo en Rusia 2018.

“Me gusta mucho lo de Ricardo Flaco Gareca a Universidad Catolica. Lo tuve en el America de Cali, pero ni locos pueden ir por Pablo Guede”, empezó diciendo el “Fabi” en diálogo con Bolavip.

Estay es contundente en su entrega y dice que “de los chilenos el que más me gusta es Nicolás Núñez, es buena opción, he estado con él y sabe de fútbol. Luego, me parece que José Luis Sierra es buena opción. No me gusta el ayudante de Gallardo (Hernán Buján) y menos me gusta Pablo Guede”.

Pablo Guede puede volver a Chile a dirigir a Universidad Católica, aunque le cierran la puerta los históricos cruzados (Photosport)

Sí al Tigre Gareca

Ricardo Gareca es el elegido internacional por Estay. El ex volante lo tuvo en Colombia y lo conoce, aunque sabe que el tema económico es fundamental para la Católica y siente que el equipo de la franja debe dar el paso por un técnico importante.

“Gareca es un tremendo entrenador, aunque puede ser inalcanzable en lo económica. Sonó en Baréin y en otros equipos más. Es lógico, él es un técnico muy apetecido por la forma que tiene de trabajar, por la estructura y su metodología”, agregó Estay.

Estay está convencido que la apuesta de la UC tiene que ser por el Tigre Gareca. “Insisto, le vendría muy bien a la Universidad Católica para saldar su deuda internacional y competir en la Copa Libertadores”, terminó.