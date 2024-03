Universidad Católica vivió una tarde del terror en el sur de nuestro país, en el que los ‘Cruzados’ le dijeron adiós tempranamente a la Copa Sudamericana tras quedar eliminados a manos de Coquimbo Unido, quien los derrotó por 2-0 en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Tras la pálida actuación del equipo de la precordillera, el periodista Juan Cristóbal Guarello se dio el espacio dentro de su programa ‘La Hora de King Kong’ en Youtube para analizar el rendimiento del equipo de Nico Núñez, el cuál criticó con todo ya que considera que disputó este duelo de chico a grande a Coquimbo.

“En el primer tiempo Católica jugó de chiquitín a grande, esperó y esperó, no generó situaciones de gol, no tuvo profundidad, nuevamente Alexander Aravena no vino hoy (ayer), Zampedri ya no está alimentado como en los años anteriores, ya no tiene tanta relevancia, en algún partido si, pero ya no tiene ese peso ofensivo”, declaró.

Manteniéndose en esa línea, el panelista habló de lo que fue el escaso protagonismo de las grandes figuras de la Universidad Católica, en la que dejó en evidencia la irrelevancia de los goleadores: Fernando Zampedri y Alexander Aravena.

Guarello criticó el desempeño de Aravena | Foto: Photosport

“Católica salió a defenderse, línea de tres recostadita, Cuevas más preocupado de defender, Zampedri muy solo, Aravena fantasmal y en el segundo tiempo cuando hace el gol Coquimbo, entró Torres con buena zurdita, entró Pinares y Tapia, pero puro ollazo la Católica”, sentenció.

Finalmente, Guarello criticó duramente a Nicolás Núñez por el escaso trabajo futbolístico que realiza con el plantel de la Universidad Católica, en la que indica que este equipo juega solo a pelotazos.

“Fue muy malo lo de Universidad Católica, puro de punta para arriba“, cerró.