Universidad Católica recibió un duro mazazo en este inicio de temporada, en donde el equipo que comanda Nicolás Núñez quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer por 2-0 ante Coquimbo Unido, sumando su primer gran fracaso del 2024.

Sobre lo que fue el desempeño del equipo de la ‘Franja’, el ex futbolista, Patricio Yáñez desmenuzó en el programa ‘Equipo F’ lo que fue el rendimiento de la Universidad Católica, en la que no se guardó nada y señaló que no tienen un sistema de juego definido.

“Católica es un equipo sin jerarquía, siento eso, Zampedri no le llegó una pelota en condiciones, adelantó líneas, pero en definitiva pero acá el tema es por cuánto más se sostiene al Nico Núñez, quien ya estuvo el año pasado, es cierto que no tenía su equipo, pero este lo armó él, pero sin tener funcionamiento”, comenzó indicando Yáñez.

Ante el mal momento del equipo, el ‘Pato’ manifiesta la ausencia de jugadores que se revelen a situaciones adversas dentro de un partido, algo que no ve hoy en la Universidad Católica para remecer a sus compañeros ante esta apática cara que muestra el equipo.

La UC sumó un nuevo fracaso | Foto: Photosport

“En la jerarquía se muestran los jugadores que en algún momento determinado sacan adelante un partido, más allá del funcionamiento colectivo que en un momento sea de bajo nivel”, declaró.

Finalmente, Yáñez le cayó con todo a un jugador en especifico, siendo este el volante César Pinares, a quien hoy lo ve como un ‘ex jugador’ ya que considera que no tiene las características suficientes para poder disputar gran parte de un partido.

“Pinares ya asoma hoy como un ex jugador, Pinares ya no tiene la capacidad de sostener un partido ni siquiera 45 minutos. El triunfo es merecido de Coquimbo Unido y nuevamente, tal como la temporada pasada, Católica queda tambaleando y sobre todo, queda muy cuestionada la continuidad del Nico Núñez”, cerró.