Universidad Católica desaprovechó su gran oportunidad de poder encaminar su gran objetivo en esta temporada, el que consiste en conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana y tan solo logró una igualdad a dos tantos ante Deportes Copiapó por la penúltima fecha del torneo nacional.

Tras lo que fue este encuentro, el atacante y capitán, Fernando Zampedri habló con los medios de comunicación en zona mixta y habló sobre lo que fue su polémica que tuvo con el árbitro Piero Maza, en la que el juez se cruzó en el camino del goleador en una jugada que pudo ser de gran peligro para la UC, en la que recriminó el acto del silbante.

“Estaba muy mal ubicado. Un árbitro de Primera División no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después, en la amarilla no le digo nada, solamente me retiro enojado por la situación. Nacía una jugada que teníamos preparada, que había salido muy bien y no la deja culminar“, comenzó señalando Zampedri.

Zampedri y su encontronazo con Maza | Foto: Captura TNT Sports

Ahondando más en dicha escena, el ‘Toro’ le lanzó un duro mensaje a Maza por su actuar tras dicho momento “yo creo que también tiene que tener un poco de respeto, humildad de saber que se equivocó. Bueno, me sacó amarilla… No pasa nada, ya está”.

Zampedri y su rabia por la igualdad ante Copiapó

El goleador de la ‘Franja’ quedó con furia tras lo que fue este resultado, el cuál no considera para nada positivo pensando en el gran objetivo que tiene la UC, en la que no pierde la fe en el que en la última fecha logren poder vencer a Unión La Calera y lograr el cupo a la Copa Sudamericana.

“Hoy (ayer) lamentablemente no pudimos ganar. Necesitamos ganar para la confianza del equipo. Creo que las desconcentraciones las pagamos caro. Lo positivo es que pudimos revertir esa situación rápidamente las dos veces. Después, tuvimos partido para ganarlo, pero no se dio. Todavía nos queda una posibilidad más para conseguir entrar a copa”, declaró a los medios.

Finalmente, Zampedri hizo un duro llamado de atención a lo que fueron las desatenciones que mostró el equipo durante el partido ante los norteños y destacó el alma de sus compañeros para poder sobreponerse a los malos momentos.

“Desconcentraciones nuestras y mérito del rival que lo supo aprovechar, son momentos del partido. Tuvimos la valentía de poder lograr el empate las dos veces rápidamente, lo pudimos haber ganado, pero no se dio”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Nicolás Núñez se verán las caras ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional el próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.