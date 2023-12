La UC no lo pasa bien en el campeonato nacional. El equipo de Nicolás Núñez empató con Deportes Copiapó y ahora debe esperar de otros resultados para recién para lograr el último objetivo que le queda en este 2023: clasificar a Copa Sudamericana.

Rendimiento que dejó mucho que desear especialmente en el duelo ante el ‘León de Atacama’, equipo que pelea por zafar del descenso. Así lo describió Miguel Ángel Neira en conversación con Bolavip Chile.

“Católica empató con un equipo muy malo. Basay supo leer el partido pero Núñez no. Fue un regalo de la Católica, en especial por los goles que le hacen. En el segundo gol los defensores son muy inocentes”, recalcó el mundialista con Chile en 1982.

La UC paga caro el error de Zampedri

Para Neira también llamó la atención el bajo nivel de Fernando Zampedri. El delantero tuvo la chance de asegurar el triunfo pero falló desde los doce pasos en una instancia que le puede costar caro a Universidad Católica.

Lo que además impidió asegurar el trofeo de goleador del torneo y lo aleja del récord de Rodrigo Barrera como máximo goleador cruzado.

La UC ahora debe ganar ante Calera y esperar una serie de resultados para entrar a Copa Sudamericana 2024 (Foto: Photosport)

“Católica no puede empatar contra Copiapó. Cuando le vi la cara a Zampedri me di cuenta que perdía el penal. Estaba con una cara de asustado. Cómo va a estar asustados si ha pateado tantos. De este partido no hay nada bueno”, sentenció Neira que ganó cuatro títulos con la UC.