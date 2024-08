Universidad Católica recibió un duro golpe en el torneo nacional y todo esto tras lo que fue la dura derrota que sufrió en condición de visitante ante Audax Italiano, en donde cayeron por 2-1 y perdieron terreno en lo que es su lucha por el título.

Ante el desempeño del equipo de Tiago Nunes, el periodista Francisco Eguiluz tomó la palabra en el programa ‘Todo es Cancha’ en Youtube y analizó lo que fue este compromiso, en la que deslizó un duro cuestionamiento sobre el plantel ‘Cruzado’ ante su falta de gol.

“Siento que si no hace un gol Zampedri o Tapia, la Católica no existe, lamentablemente no genera fútbol, no hay volantes que lleguen, no hay volantes que hagan goles, es constantemente buscar por arriba a Zampedri, buscar algún desborde de Soto, porque cada vez sube menos Mena, no está subiendo”, partió señalando Eguiluz.

Siguiendo en su analogía, el comunicador hizo hincapié en otro problema del conjunto de la UC, en la que recrimina el poco protagonista que tienen los mediocampistas del equipo, que no son mucho aporte en el ámbito ofensivo.

La UC no pudo ante Audax Italiano | Foto: Photosport

“Soto sube, pero sube mal, los volantes de la Católica no rematan al arco, están siempre lejos del área, el argentino Zuqui siempre lejos, muy en la línea de Canales”, declaró.

Finalmente, Eguiluz hizo una comparativa letal contra lo que son sus archirrivales, en los que siente que la U y Colo Colo si se reparten a sus anotadores de goles, mientras que esto no lo ve en la Universidad Católica, ya que existe una extrema dependencia de Fernando Zampedri o Gonzalo Tapia.

“Basta con ver la repartición de goles en la UC, lo comparas con Colo Colo por ejemplo, que reparte goles, en la U tiene a Palacios con 10, Fernández con 7 y Guerero con 5, hay una repartición, acá está todo concentrado en Tapia o Zampedri, si no aparece ninguno de los dos, la Católica no tiene como ganar un partido“, finalizó.