Universidad Católica está pasando por una de las peores crisis futbolísticas del último tiempo, en donde el equipo no se encuentra en la cancha y tampoco hay una cabeza al mando del grupo que transmita seguridad e ideas para cambiar el juego.

La salida de Nicolás Núñez tras un irregular arranque no descomprimió en absoluto al camarín de los cruzados, quienes cayeron goleados ante Everton de Viña del Mar en uno de los partidos que marcó el cierre de la Fecha 4.

Sin técnico, aparecen los candidatos y, en esa línea, una vieja gloria noventera de los cruzados se ofrece: “Ya dirigí en todos lados, no tuve la chance de dirigir en Católica, pero sí en Centroamérica, Argentina. Jamás me llamaron”, dijo Gerardo Reinoso en diálogo con ESPN Chile.

La UC viene de una estrepitosa caída ante Everton. | Foto: Photosport

“Dirigieron muchos técnicos buenos, otros mediocres, malos, pero nunca me dieron la chance. Me hubiese gustado, pero ya sé que eso no va a suceder, porque no pasó nunca. En su momento estuve, pero no se dio, no me dieron la chance”, complementó el ex jugador de fútbol.

Reinoso se queja de las pocas chances que han tenido ídolos de la institución como él, Ricardo Lunari o ‘Pipo’ Gorosito, entre otros grandes cracks cruzados: “Cuando no se te da, no se te da. Alguna chance hay que dar a los ídolos”, remató.

Lo cierto es que la UC se encuentra sin técnico y, transcurridas 4 fechas (los cruzados tienen 3 partidos disputados), el conjunto precordillerano no levanta la cabeza y se encuentra en la parte baja de la tabla.

Universidad Católica vuelve a la cancha

Este domingo 17 de marzo a las 8:30 de la noche, Universidad Católica recibirá a Audax Italiano en el cierre de la jornada de domingo del Campeonato Nacional 2024, donde la UC buscará enmendar el rumbo y sumar de a 3.