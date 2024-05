El ex defensor nacional pegó este tremendo aviso por este jugador en la Universidad Católica

Universidad Católica en esta jornada tendrá un importante partido dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario.

Palpitando lo que será este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el podcast de ‘Todos Somos Técnicos’, en el que habló sobre la inclusión de Branco Ampuero en la defensa de la UC como un lateral, en la que glorificó el desempeño de este jugador.

“Ampuero que si bien es un central, pero le ha dado estabilidad y le ha dado solidez a la Católica Siendo que es un tipo que su virtud no es ir al ataque, es un central en un puesto de lateral, no sé si vaya a jugar Soto, no venía bien tampoco”, comenzó señalando Jara.

Al presente de los ‘Cruzados’, el ‘Bicampeón de América’ remarcó en lo que ha sido el buen nivel que ha mostrado el equipo desde la llegada de Tiago Nunes, en la que le da todos los méritos al entrenador brasileño por su trabajo.

Pinares en la mira en la Universidad Católica | Foto: Photosport

“Nunes ha tenido méritos con muy poco, yo lo he dicho, para mí el plantel de la Universidad Católica está mal estructurado y mal armado, ahora que un DT venga, habla muy bien del conocimiento previo que él debe haber tenido de los jugadores para sacarle rédito a Tapia, hacerle entender a Aravena que quizás no está en su mejor posición y quizás puede brillar mucho más, eso tiene mucho mérito”, puntualizó.

Finalmente, Jara fue muy drástico con este comentario que fue dirigido a un jugador, César Pinares, a quien se le sigue exigiendo en demasía dentro del equipo y en la que el ex defensor fue muy claro en señalar que el jugador de la UC es muy difícil que pueda brillar en el contexto que se encuentra inmerso hoy en día.

“A Pinares nosotros lo conocemos, sabemos lo que puede dar, sabemos lo que juega y como es individualmente, que marca mucha diferencia, pero en este equipo hoy es difícil que brille, porque no tiene con quien juntar pases, no tiene un compañero”, concluyó.