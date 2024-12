En Colo Colo buscan arquero luego que Brayan Cortés decidiera no contestar la propuesta de renovación para cumplir su anhelo de jugar en el fútbol extranjero. Una de las opciones que surge en Macul es sacar del retiro al legendario guardameta, Claudio Bravo.

El director de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, reconoció que el oriundo de Viluco es una de las opciones para reforzar el arco. Sin embargo, el campeón de América, Gonzalo Jara cree que un intento Albo a esta altura es tarde.

“Creo que esa búsqueda tenía que darse mucho antes, por respeto, por la jerarquía, por lo que fue y es Claudio Bravo, era mucho antes”, mencionó en el programa Pelota Parada.

Jara también se pregunta cómo se tomó el ex Barcelona la situación: “No sé si a Claudio le habrá gustado o no. Él responde con mucho respeto cuando se le pregunta en ese punto de prensa, pero no sé si le habrá gustado internamente que se viera su nombre, ya sabemos la forma que tiene el presidente de Colo Colo, de expresarse y todo, pero si lo querían era ir a buscarlo”.

Para el exdefensor, el Cacique debía acercarse en caso de querer concretar el fichaje: “Está en Santiago, lo pueden llamar, lo pueden buscar, hacer una reunión, tener una conversación internamente de esa manera”.

Colo Colo tiene a Claudio Bravo como opción para el arco. (Foto: Photosport)

Gonzalo Jara se pone en otro escenario y considera que Colo Colo debe ofrecerle un cargo a Claudio Bravo

El histórico exdefensor de la Roja considera que el Cacique puede darle una vuelta al retorno de Claudio Bravo y, a lo mejor, si no se da la opción de un retiro futbolístico, si darle una oportunidad en otra función.

“Quiero ir más allá. Hoy día quizás Claudio Bravo no va a tener la posibilidad de jugar por Colo Colo y retirarse en Colo Colo. Colo Colo debería ir a buscarlo hoy día y preguntarle si le gustaría trabajar en el club, si le gustaría hacer algo en el club, respetando a la gente que está, un gerente deportivo, preparador de arqueros, lo que sea, como quieras”, mencionó.

En ese aspecto, piensa que el arquero bicampeón de América puede aportar en otra área: “¿Te quieres perfeccionar? Te damos la oportunidad, queremos que estés acá, por lo que es Claudio Bravo, por lo que generó, por lo que fue, por donde estuvo. O sea, cuántas experiencia pudo haber vivido, cuánto puede traer a Chile y ayudar en eso desde su vivencia. Así como no lo pudieron hacer en lo futbolístico para que pudiera tener su retiro, quizás hacerlo desde el otro lado”.