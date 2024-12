Días atrás, Arturo Vidal finalizó su curso del Inaf y se transformó oficialmente en Director Técnico. Junto a él, otros cracks y viejos cracks de Colo Colo como Esteban Paredes, Humberto Suazo, Matías Fernández, entre otros, también lograron sacar su diploma en esta materia.

Pero también hubo grandes referentes de la Universidad de Chile, como lo son Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Marcelo Díaz, quienes más han recibido loas para convertirse en futuros entrenadores de algún club.

Esta vez fue el turno de una leyenda alba, Alejandro Hisis, quien puso en tela de juicio el posible rol del “King” como futuro DT y, por el contrario, ve con buenos ojos las chances de los azules y exazules.

En diálogo con BOLAVIP, el “Chino” Hisis dijo de entrada sobre Arturo Vidal: “Yo creo que es el curso para tener la opción esa de poder más adelante pensar en eso ¿No? Pero no estoy tan seguro. Capaz que le vaya el descueve, pero también pienso yo que no sé cómo le vaya a ir”.

Alejandro Hisis se la juega por Marcelo Díaz y Gonzalo Jara

En esa línea, resaltó el trabajo de Beausejour y Gonzalo Jara, quienes hoy se desempeñan como panelistas y comentaristas en distintos programas futboleros en medios de comunicación en nuestro país.

Leyenda alba no ve a Arturo Vidal como DT pero sí a Marcelo Díaz (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

“Están haciendo un muy buen trabajo ellos como comentaristas. Me gusta mucho lo que hacen Beausejour y Jara. Respetan todavía el hecho de que ellos fueron jugadores y no atacan tan profundamente a sus ex colegas. Atacan lo que ven ellos de lo técnico, lo táctico, en fin, eso me gusta”.

Finalmente, sobre “Carepato” respondió con certeza: “A Marcelo, a Marcelo lo veo, sí. A Marcelo lo veo con esa opción de poder ser técnico”.