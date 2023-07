Histórico de la Universidad Católica aplaude la salida de Ariel Holan: "El equipo había perdido la idea, avanzábamos pero no atacábamos"

Universidad Católica oficializó en las últimas horas lo que fue la salida definitiva de Ariel Holan al mando de la banca técnica de los ‘Cruzados’ debido a la seguidilla de malos resultados, los cuales fueron el factor principal de su salida.

A lo que fue esta partida, un histórico de la ‘Franja’ como lo es Jorge Aravena conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es esta decisión de que tomó el club, la cual consideró adecuada para el momento del equipo.

“Después del resultado ante Curicó se le complicaba mucho, es muy difícil después de cuatro meses no ganar un partido. Se perdió la idea, el equipo era avanzar, pero no atacábamos. Atacar es ir al arco, no a los costados. El partido ante Curicó es lapidario para cualquier entrenador”, partió declarando Aravena.

En esa línea, el ‘Mortero’ replicó en que considera a Rodrigo Valenzuela como un hombre interesante para tomar el mando técnico de la UC como interino, pero que es necesario traer a un DT con más experiencia.

Holan dejó de ser el entrenador de la Universidad Católica | Foto: Photosport

“Rodrigo es un hombre de calidad, no hay que desmerecer, pero siempre ha sido ayudante, no ha tenido la experiencia de trabajar con profesionales. Yo me imagino que la UC va buscar a alguien”, explicó.

Finalmente, Aravena no quiso ser tan extremista contra los directores y presidente de la Universidad Católica ante esta situación no tan favorable para el club, detallando que siempre el primer damnificado sobre un mal momento será el DT.

“Cuando los resultados son buenos, todos son buenos y los mejores, pero cuando las cosas no caminan, el fusible que salta es el del entrenador”, finalizó.