Universidad Católica tuvo que luchar más de la cuenta para lograr un empate ante Unión Española en el Estadio Santa Laura-SEK, encuentro valido por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Los de Ronald Fuentes sufrieron la expulsión temprana de Sebastián Zanahoria Pérez, quien cometió una fuerte infracción al límite del área sobre Clemente Montes que le significó tarjeta amarilla. Minutos después, el ex UC le reclamó con todo al árbitro Manuel Vergara y este le mostró la segunda tarjeta amarilla.

De ahí en adelante, tanto los Hispanos como los Cruzados no se sacaron mayores diferencias en el terreno de juego.

La UC rescató un punto en los minutos finales del partido | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

A raíz del pobre nivel mostrado en el recinto de la comuna de Independencia, Miguel Ángel Neira, histórico del elenco de la Franja Cruzada, se fue en picada en contra del espectáculo que muestran los diversos equipos del fútbol chileno.

“Mira, hasta cuando estaban 11 contra 11 yo me preguntaba ¿Por qué la gente no va a la cancha? Si tú te fijas en Argentina los estadios están llenos, en Europa están llenos, en Uruguay están llenos…¿Quiénes van a ir a ver a estos hueones tan malos? Aquí no es problema de seguridad, el problema es que el nivel es demasiado malo”, declaró el ex seleccionado nacional.

“Mi única razón es que la gente no va a la cancha porque los futbolistas son demasiado malos, nada más que eso. ¿Quién va a gastar plata para ir a ver a 22 hueones que juegan pésimos?”, cerró.