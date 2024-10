Universidad Católica seguirá de la mano de Tiago Nunes. El DT fue ratificado en San Carlos de Apoquindo, lo que molesta a un histórico del club. ¿La razón? Aseguró que el brasileño no está a la altura de la institución.

Y es que luego de caer en la visita a Colo Colo en el Estadio Monumental, perdió la fe en el entrenador. ¿De quién hablamos? Miguel Ángel Neira lapidó al estratega en conversación con BOLAVIP CHILE.

La leyenda de la UC comenzó señalando: “No estoy de acuerdo que siga. A mí me marcó el partido de Colo Colo. Católica Colo Colo. Desde ahí para adelante, Núñez no existe”.

En dicha línea, agregó: “Es para pelear puestos de abajo, no es un tipo que vaya a pelear el campeonato. Porque no su sistema no nos da para para pelear con equipos arriba”.

La recordada figura de la UC y mundialista con Chile agregó que “quedó demostrado ante un equipo de similares condiciones. Fue a ratonear de forma impresionante y hasta que perdimos”.

Miguel Ángel Neira se quejó de Tiago Nunes. Lo quiere fuera de Universidad Católica.

El mercado de la UC

Finalmente, Miguel Ángel Neira aludió a la posible irrupción de Tomás Alarcón en San Carlos de Apoquindo. Para él, no es la carta que tiene arribar a Universidad Católica en el próximo mercado.

“Católica no tiene que contratar uno más de los que tiene. Si tiene que contratar una cosa diferente, un volante que haga jugar los delanteros”, cuestionó el recordado crack.

“Alarcón es más de batalla. Pero no, la Católica necesita el otro jugador, el que no tiene. De los tipo Alarcón los tiene, pero el otro del que hace la diferencia no tiene. Y eso es lo que a mí me abocaría yo”, cerró.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente compromiso de la UC será contra Cobreloa. Se jugará el sábado 2 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.