Universidad Católica cosechó en el día de ayer un empate que no le sirve mucho para sus aspiraciones de ser campeón del Campeonato Nacional 2023, pero de igual manera se mantiene en puestos expectantes en el torneo.

El equipo dirigido por Ariel Holan no mostró su mejor cara en la cancha y, si bien pudo haber ganado el compromiso con una que otra oportunidad, finalmente terminó sellando un empate en Santa Laura.

Lejos del nivel del equipo, Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de Universidad Católica, criticó con extrema dureza la actitud de los jugadores al finalizar el partido: “Lo que más me sorprende es que los jugadores se despiden de la hinchada como si hubiésemos ganado”, dijo con Bolavip Chile.

La UC no hizo un buen partido ante los caleranos. | Foto: Photosport

En esa misma línea, Neira exculpa al Toro goleador de los cruzados y lo destaca por no caer en el juego: “Me sobrepasa la actitud de los jugadores, me molestan todos salvo Zampedri quien no estaba con los brazos arriba”.

Los dardos del histórico cruzado no quedaron ahí y francamente no se explica lo sucedido en Independencia: “Los demás, no entiendo qué onda, cómo se conforman con empatar con La Calera que va de los últimos lugares”.

En el cierre, reventó el parón que sufrirá el torneo: “Cómo pueden parar tanto, es el único país del mundo, la verdad no entiendo cómo le pueden dar tanto descanso a los futbolistas si prácticamente no han jugado nada en todo el año”.