Universidad Católica recuperó la memoria en el Campeonato Nacional 2024 y se sacudió de la amarga derrota frente a Audax Italiano en la Fecha 20 derrotando de manera clara y contundente a Huachipato en el día de ayer por 4-0.

El cuadro precordillerano no tuvo mayores problemas para superar a un equipo que venía de comerse 6 goles en Copa Sudamericana, donde Racing Club de Avellaneda le propinó una goleada histórica en los octavos de final del certamen continental.

Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador del cuadro cruzado y con pasos formativos por Huachipato, analizó lo que dejó el triunfo de la UC y rescató dos buenos valores: “Estuvo bien Católica. Hubo jugadores que reaparecieron bien como Alfonso Parot. Zuqui es un buen jugador, hoy lo demostró”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

La UC celebró ante un apagado Huachipato. | Foto: Photosport

La crítica fuerte, eso sí, vino cuando tuvo que comentar sobre el actuar del cuadro acerero. Neira, en su estilo, instaló la duda por lo que vive el conjunto de Talcahuano y asegura que están pasando cosas raras.

“Yo como formado en Huachipato, me parece muy rara la actuación del equipo hoy. Acá hay algo raro en contra del entrenador, no me cabe ninguna duda. En Argentina les hicieron 6, acá 4, no mostraron ni vergüenza de pegar un par de patadas, nada”, sumó.

Lo cierto es que Huachipato no levanta cabeza en el Campeonato Nacional 2024 y se complica en la parte baja de la tabla, mientras que la UC celebra un triunfo que lo dejó a 5 puntos del líder Universidad de Chile.

Lo que viene para Universidad Católica y Huachipato

Universidad Católica deberá visitar a Cobresal en el norte este miércoles 28 de agosto a las 3 de la tarde, mientras que Huachipato tendrá que recibir en Talcahuano a Palestino el jueves 29 a las 8:30 de la noche.