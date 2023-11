Universidad Católica empató 1-1 con Huachipato en el CAP y siguen con vida en la pelea por alcanzar el último puesto para ir a la Copa Sudamericana.

Pese a la igualdad con uno de los equipos que pelean el título, Jorge Aravena es muy crítico de lo que vio este sábado. “Es muy flojo lo que ha hecho la UC, no en esta parte del campeonato, todo el año, ha sido todo muy malo, afortunadamente Zampedri sigue acertando a portería contraria lo que nos da alguna ilusión”, indicó.

Agregando que “lo cierto es que hoy, al igual que ante la U, no estuvimos en la cancha, no hubo una Católica que propusiera y hoy estamos fuera de cualquier competición internacional y vienen dos partidos complicados, Copiapó que se jugará todo por no descender y luego Unión La Calera”.

El Mortero además se refirió a lo que puede pasar en la parte alta de la tabla de posiciones si los albos aprovechan los empates de hoy. “Colo Colo juega con los resultados puestos y saben que si ganan desplazan a Huachipato por diferencia de gol y se ponen a la mano”, afirma.

Jorge Aravena aplaude a Fernando Zampedri.

Miguel Ángel Neira quiere a Cobresal campeón

A diferencia del Mortero Aravena que cree que todo está perdido para la Católica, Miguel Ángel Neira afirma que hay que seguir creyendo.

“Hay que luchar hasta el final, hasta que termine, hay que pelearla, para mi hoy partió bien la UC, tuvo buenos 20 minutos y reitero que mientras tengamos chance, debemos intentarlo”, aseguró.

Consultado respecto a qué equipo dará la vuelta olímpica, el mundialista con Chile en España 1982 se la juega. “Espero que sea Cobresal por su equipo, por la campaña, por Gustavo Huerta y que lo ha hecho muy bien, no sólo ahora, durante mucho tiempo”,