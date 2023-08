Universidad Católica se comienza a alistar para lo que será su compromiso por Copa Chile ante Everton de Viña del Mar, en la que los dirigidos por Nicolás Núñez buscarán llegar a la final zonal para medirse ante Colo Colo.

En la previa a este duelo, el volante de los ‘Cruzados’Ignacio Saavedra conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será este importante desafío para el equipo, en la que confiesa que es un gran objetivo ir por la Copa Chile.

“Esta copa no la hemos ganado desde el 2011, entonces es un desafío y nos propusimos ganarla porque sería algo lindo para el club. A mí también me falta ganar esa copa con el club. Es una buena oportunidad para todos”, comenzó indicando Saavedra.

Otro de los temas que abordó el joven volante de la ‘Franja’ fue sobre su continuidad dentro del equipo, en la que fue muy claro en señalar que su representante es quien maneja dicha situación y al parecer ya habrían comenzado acercamientos para dilucidar su futuro.

Saavedra tiene clara su meta con la UC | Foto: Photosport

“Yo no he tenido ninguna conversación con nadie de la directiva, mi representante es quien tiene esas conversaciones, por lo que tengo entendido entre ambas partes han estado dialogando, pero todavía no hay nada concreto”, confesó a los medios.

Para finalizar, Saavedra se retrae de lo que es este tema y explica que su gran enfoque para este cierre de temporada es conseguir cosas importantes en la UC, en la que recalca que aún tiene mucho que aportar para la institución.

“Yo me centro más en el presente, aún soy jugador de la UC y tengo mucho que aportarle al club”, terminó finalizando a los medios presentes en la sala de conferencias.