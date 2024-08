El ex entrenador de Universidad Católica se fue en picada contra el DT de la UC por sus dichos en conferencia de prensa.

Universidad Católica se quedó con las ganas de subirse a la punta del Campeonato Nacional 2024 en el día de ayer, donde sólo consiguió una igualdad ante Everton de Viña del Mar en el cierre de la Fecha 19.

Una vez finalizado el compromiso, Tiago Nunes enfrentó la conferencia de prensa y sorprendió a todos diciendo que ‘buscó’ que le pusieran una segunda amarilla a un jugador ruletero para que viera la tarjeta roja.

Esta acción no le gustó para nada a Jorge Pellicer, histórico ex DT de Universidad Católica quien en De Fútbol Se Habla Así de D Sports repasó al entrenador brasileño por sus dichos y por buscar la pillería.

TIago Nunes sufrió la crítica de Jorge Pellicer. | Foto: Photosport

“Yo sé que la gente de Católica está conforme con la labor de Tiago Nunes y que ha tenido muy buen rendimiento en cuanto a la obtención de resultados”, analizó al estratega brasileño desde el ámbito técnico y futbolístico.

La ácida crítica, eso sí, vino cuando se refirió a las palabras emitidas por el mismo Tiago Nunes: “Esta yo no se la doy, el incurre en un error desde el punto de vista ético de generar un daño en un rival o sacarlo de madre para que le muestren la tarjeta amarilla. No me parece correcto”, dijo.

Palabras más, palabras menos, Universidad Católica se ubica en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024 y asecha a Universidad de Chile que es, de momento, el exclusivo líder que tiene la competición.

