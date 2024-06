El periodista criticó la probable venta de un delantero de la UC. "¿Quiere ganar el título o no?", indicó.

Universidad Católica analiza posibles ventas en este mercado de fichajes. A pesar de estar en la lucha por el título, el cuadro dirigido por Tiago Nunes podría sufrir la salida de dos jugadores estelares. Para Juan Cristóbal Guarello, ello puede ser fatal para los precordilleranos en la búsqueda de una nueva corona.

Uno de los jugadores que puede salir es Alexander Aravena, pero el periodista no se refirió a él. En los micrófonos de Radio Agricultura, cuestionó que la UC pueda dejar partir a Gonzalo Tapia. El delantero de 22 años sería otro de las figuras del plantel que puede abandonar la institución en los próximos días.

“¿Católica quiere ganar el título o no quiere? Entiendo que si el jugador termina contrato y no lo puedes retener… ok, se va. Pero si Católica está arremetiendo y estás con una perspectiva real de ganar el título, si vas a vender a Tapia te vas a complicar”, comenzó asegurando.

“Te despotencia mucho. Está bien, por ahí aparece una oferta que no puedes rechazar, pero si aparece una oferta de México media pedorra, creo que es más rentable ganar el título y jugar la Copa (Libertadores). Se valoriza todo el plantel. A Tapia llega y le dicen: ‘¿A dónde vas a ir? ¿Al Ibiza?’. Eso ha pasado”, agregó.

Juan Cristóbal Guarello criticó la posible salida de Gonzalo Tapia desde la UC.

El otro jugador que dejaría la UC

Además de los dos futbolistas ya mencionados, Alfred Canales también podría abandonar Universidad Católica. El jugador no sería del gusto del DT brasileño y los rumores lo sitúan en Cobreloa. No obstante, no hay nada concreto por el momento.

¿Refuerzos? Valber Huerta parece acercarse cada vez más al club en el que fue tricampeón. A pesar de no sumar fútbol hace tres minutos por una grave lesión, en la UC confiarían en él para balancear la defensa. Sería préstamo por un año con obligatoriedad de compra.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será ante Glorias Navales por Copa Chile. Se disputará el domingo 16 de junio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito.