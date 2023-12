Universidad Católica ya dejó atrás la temporada 2023 del fútbol chileno, en donde nuevamente no pudieron pelear el Campeonato Nacional y tuvieron que conformarse con una agónica clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Con la próxima temporada a la vuelta de la esquina, en la precordillera de Santiago ya empiezan a planificar el 2024 y son varios los nombres que suenan tanto para llegar a la UC como para emprender otros caminos.

Con el Mercado de Pases latente, Juan Cristóbal Guarello destapó en La Hora de King Kong una ‘irregular’ situación de un jugador de la UC: “Nehuén Paz… es que ustedes no lo pueden creer, hueón. Paz tiene contrato hasta el 2025”, dijo.

Nehuén Paz prácticamente no ha jugado. | Foto: Photosport

Sobre el central trasandino, quien llegó en febrero de 2022 y tiene contrato hasta diciembre de 2025, Guarello dijo que “Miren el ‘contratazo’ de Universidad Católica… Nehuén Mario Paz, 30 años; 2020-2021 6 partidos, 2021-2022 jugó doce partidos, vuelve a Italia y juega 13 partidos, el 2022 juega 8 partidos con Católica y fue un ratito a Estudiantes y jugó 7 partidos. En todos entraba en el segundo tiempo y este año no ha jugado ningún partido”, complementó.

En esa línea, Guarello da a conocer: “Un jugador que cuando yo hice la pregunta nadie me la pudo contestar. ¿Alguien vio jugar a Nehuén Paz antes de contratarlo? La respuesta es no. Dicen que lo recomendó Medel (Gary), él dijo después que le preguntaron si lo conocía, no si era buen jugador”.

En el cierre, el comunicador deja todo en el aire con polémica frase: “Todavía le queda contrato, aquí alguien cortó la cola compadre, alguien cortó la cola. Y ojo que a Franco di Santo también le queda harto contrato, prepárense para cualquier cosa”, remató.

La carrera de Nehuén Paz

Lanús, Estudiantes de La Plata, All Boys, Newells, Crotone, Bolonia, Lecce, Kayserispor y Universidad Católica son los clubes que Nehuén Paz ha defendido a lo largo de su carrera.

Los números de Nehuén Paz en Universidad Católica

Desde su llegada a principios de 2022 hasta la fecha, Nehuén Paz ha totalizado 13 encuentros con la camiseta de los cruzados.