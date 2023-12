Nicolás Castillo nuevamente está en el centro de la noticia, pero no precisamente por hacer goles o exhibir un nivel de juego acorde a lo que se esperaba, sino que por agredir a un funcionario de Universidad de Chile en las inmediaciones de San Carlos de Apoquindo.

Isaac Arévalo, entrenador de básquet en Universidad de Chile, conversó con LUN y relató lo que sucedió el pasado viernes 8 de diciembre: “He ido miles de veces a San Carlos y nunca me ha pasado nada, hacemos muchas actividades en conjunto porque nos interesa masificar nuestro deporte, pero esta vez fue distinto”, dijo.

“Este chico (Castillo) empieza literalmente a gritarme porque andaba con la polera de la U. ‘¿Sabes dónde estás parado?’, me decía. Madre fue lo más suave que me dijo, yo creo. Le expliqué que no era hincha ni venía al fútbol y tenía que ir al edificio de deportes. Ahí me dijo sácate la polera o te la voy a sacar”, relató.

DT azul tomó medidas legales contra Castillo. | Foto: Photosport

Arévalo prosigue con su crudo relato: “Giró la camioneta hacia la subida, de forma violenta. Se bajó y me dijo ya, pongámonos a pelear. Se abalanzó sobre mí y me tomó del cuello de la polera. Se necesitan al menos tres tirones para rajar una camiseta y ahí fue cuando le advertí que iba a grabar”, añadió.

“Castillo se fue y al rato llegaron guardias que habían visto por las cámaras de seguridad para saber si estaba bien. Les pregunté quién se haría responsable y después llegaron los representantes del fútbol de Cruzados”, complementó en el cierre.

Ahora, el DT azul anuncia que ya tomó acciones legales contra el jugador: “Hablé con una abogada. Me dijeron que me querellara en contra de esta persona, que eso no puede volver a suceder. Ya me llegó el mensaje de que el tema pasó a fiscalía, ya está en proceso de investigación. Con la querella hago que el proceso no se pase por alto, no se archive. Voy a seguir los pasos para que esta persona pueda ser sancionada por lo que determine la ley y vea que esto no se puede hacer”, cerró.

Los goles de Nicolás Castillo

La última vez que Nicolás Castillo marcó un gol oficial fue el 9 de noviembre de 2019, cuando anotó en la goleada del América ante Tiburones Rojos, en México. De ahí en más, las lesiones congelaron su carrera.