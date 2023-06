El nombre de Gilberto Palacios en Universidad Católica es más recordado por la expectativa que se hizo a su llegada al país más que por lo que hizo dentro de la cancha con el conjunto cruzado, donde nunca llegó a consolidarse.

El delantero paraguayo llegó el 2009 a la UC desde Guaraní con cartel de goleador, pero en la UC apenas disputó 6 partidos y no marcó goles en un paso que estuvo marcado por sus rencillas con Marco Antonio Figueroa, según confesó él mismo al diario AS.

Palacios ahora se desarrolla como director técnico y en conversación con el medio previamente señalado, aseguró que se quiere sacar una espina que tiene tras su pobre paso con Universidad Católica.

¿Peligra Holan? Palacios quiere su revancha en la UC. | Foto: Photosport

Consultado sobre si le gustaría dirigir un club chileno, Palacios asegura que “Sí, por supuesto, pero uno tiene que prepararse para asumir una responsabilidad así. Ser técnico requiere de muchas cosas”.

“Claro que me gustaría ir a algún club de Chile, porque es un país que me abrió las puertas y yo, personalmente, me siento en deuda con Católica, por no cumplir las expectativas que se habían generado”, aportó.

“En los clubes donde estuve siempre rendí y marqué goles. Es una espinita que tengo, entonces, quizás como jugador no conseguí triunfar allá, pero si alguna vez llego a tener la chance de dirigir a un club de Chile, me encantaría. Siempre que esté en condiciones”, cerró.