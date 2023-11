La descarnada crítica de Arturo Vidal a Ignacio Saavedra: "Ese hue... siempre está al lado de los centrales, no sale de ahí"

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile dejó como saldo ganador a los azules, quienes se impusieron por un contundente 3-1 que bien pudo haber sido más abultado en los pastos del Estadio Santa Laura.

Uno de los jugadores más criticados en el elenco dirigido por Nicolás Núñez fue Ignacio Saavedra, quien desde hace un tiempo hasta la fecha ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas de la UC quienes cada vez lo cuestionan más.

La crítica del forofo cruzado radica en el cambio radical -valga la redundancia- que ha tenido el canterano de la UC desde hace un par de temporadas a la actualidad: aseguran que es una presencia intrascendente dentro del campo.

El King no se la dejó pasar a Saavedra. | Foto: Photosport

Uno que comparte el cambio que ha tenido Saavedra es Arturo Vidal, quien en sus ya tradicionales transmisiones por Twitch revisó el Clásico Universitario y destrozó a Ignacio Saavedra por una jugada en particular

“¿Estos dos qué hacen ahí?, ¿este es el volante? Puta, no se ve. Saavedra, ese hueón siempre está al lado de los centrales, no sale de ahí”, dijo el King sobre una jugada de peligro de los azules en el primer tiempo que no terminó en gol.

Lejos de quedarse ahí, Vidal cuestionó la actitud de Saavedra tras su fallo, en donde reclamó pese a que él mismo había sido el gran culpable: “Más encima alega el hueón. Barsa, fresco. Alega e hizo todo mal”, remató.

Esto viene para la UC

Los cruzados volverán a ver acción el sábado 25 de noviembre cuando tengan que viajar hasta Talcahuano para desafiar nada más ni nada menos que al sublíder del Campeonato Nacional 2023, Huachipato.

Copa Sudamericana en el horizonte

La UC marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo y, hasta el momento, estaría asegurando su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana, aunque Universidad de Chile lo asecha con los mismos puntos, pero peor puntaje.