Ignacio Saavedra dejó hace un tiempo a la Universidad Católica y está teniendo un tremendo presente en el Sochi de Rusia, donde es titular indiscutido e incluso ha sido capitán del equipo ruso en algunos compromisos.

De vacaciones en Chile, el formado en las inferiores del cuadro cruzado estuvo de invitado en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde le consultaron por la figura de Luciano Aued y su relevancia cuando él debutó en la UC.

Aued, el gran mentor de Nacho Saavedra. | Foto: Photosport

“Para mí Luciano fue muy importante, me apadrinó desde el principio”, dijo en un principio sobre la relevancia que tuvo el jugador trasandino cuando Saavedra dio sus primeros pasos en el profesionalismo.

Bajo esa misma línea, sumó diciendo que “En el primer partido me dijo que si necesitaba confianza, que le diera la pelota y yo me sacara la presión. Me ayudaba en el día a día, me aconsejaba, me retaba también”, puntualizó entre risas el canterano de la UC.

La buena onda, incluso, traspasa los límites de una cancha de fútbol e Ignacio Saavedra asegura que se mantiene fuera de ella también: “Al final hicimos una linda amistad que traspasó la cancha de fútbol. Siempre que puedo nos vemos, nos juntos, salimos a comer”, remató.

Los números de Ignacio Saavedra en el Sochi

Ignacio Saavedra disputó 20 partidos en la Primera División de Rusia este año, donde anotó un gol, se ganó 5 tarjetas amarillas y fue elegido como capitán del equipo por sus propios compañeros.