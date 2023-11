Eduardo Berizzo dio a conocer en el día de ayer la nómina de la Selección Chilena para encarar la fecha doble de Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde La Roja deberá recibir a Paraguay y visitar a Ecuador en Quito.

Una de las grandes sorpresas en la convocatoria del estratega nacional es la de Matías Zaldivia, central de Universidad de Chile quien se ganó el lugar tras lo hecho en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Pese al buen momento que ha exhibido el zaguero azul tanto en los Panamericanos como en Universidad de Chile, el histórico Leonel Herrera, mundialista con La Roja en Alemania 1974, no se convence para nada.

Zaldivia fue convocado por Berizzo en La Roja. | Foto: Photosport

“Hay que reconocer que hay centrales mejores que él, si se fue de Colo Colo es por algo. Tampoco podríamos decir que es una solución”, dijo abriendo los fuegos en un sabroso mano a mano con Bolavip Chile.

Herrera reconoce que Zaldivia “Anduvo bien en los juegos, pero Clasificatorias es otra competencia, otra calidad y los enfrentamientos que va tener que hacer con las distintas selecciones. No tiene nada que ver una cosa con la otra”.

“Dentro de los centrales, podría haber integrado a algún cabro joven con proyección, pero no Zaldivia. No es una gran solución y si son nacionalizados a mí no me gustan, a mí me gusta que sean chilenos y les den oportunidades a esos cabros”, remató en el cierre.

Día y hora frente a Paraguay

Chile recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM, en donde buscará los tres puntos para no quedar relegado en la tabla hacia la próxima cita mundialista.

La Roja cierra el 2023

Terminado el compromiso ante los guaraníes, La Roja entrenará en suelo nacional y después abordará un avión hasta Quito para desafiar a Ecuador en la temible altura de la capital ecuatoriana.