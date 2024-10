La derrota de Universidad Católica ante Colo Colo por la cuenta mínima, caló hondo en las huestes del cuadro cruzado, con la cual, se despiden de la lucha por el título, de manera matemática.

Tras el encuentro, el entrenador Tiago Nunes intentó explicar las razones por la cual pasó esta dolorosa caída, donde lo primero que dijo fue que el planteamiento en Macul, funcionó.

“Los jugadores están convencidos de la idea, concentrados, preparados y que durante 86′ minutos ha funcionado muy bien el planteamiento. Si lográbamos pasar ese córner, los cambios que estaban preparados para entrar, dejábamos el partido por ese empate o la victoria”, afirmó el brasileño.

Lo singular de sus declaraciones, vino después cuando reconoce que no le tembló la mano, para jugar defensivamente ante los colocolinos. “Obviamente sabemos los momentos de cada equipo y hay que entender eso, no podemos ser románticos, hay que ser pragmáticos y hemos planteado un partido defensivo de 3/4 de cancha hacia atrás y de ahí poder jugar de contra. Tengo una sensación agridulce”, reconoció.

De todos modos, felicitó a sus futbolistas. “Tenemos que estar preparados para el momento, entender el escenario que nos tocó jugar y jugar contra un equipo que hizo cuartos de final de Copa Libertadores. Solo felicitar a los jugadores que entraron y que sabían lo que tenían qué hacer”, enfatizó.

Nunes: “Yo soy un tipo ganador”

Sobre la forma del planteamiento, el ex Botafogo dijo que su forma de jugar es irrenunciable, salvo en algunos partidos donde fueron por razones puntuales.

“Tenemos una idea central y en pocos partidos he cambiado la forma, recuerdo que ante la U la cambiamos y ganamos el clásico, ante Coquimbo porque teníamos 9 jugadores fuera y el partido de ahora, que hay que entender el contexto de juego. Tenemos una idea, pero difícilmente quedaremos lejos de eso y de ahí, seguir creciendo y sacar resultados”, expresó.

Técnico de la UC ya proyecta el año 2025

Sobre el final reconoció que su renovación fue puntualmente porque es un ganador y en ese sentido, quiere a todos sus jugadores alineados con él.”No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Para estar aquí uno debe estar metido, no hay espacio para pruebas. Yo soy un tipo ganador, quiero pelear títulos, no estoy acá de vacaciones, no estoy lejos de mi familia y estoy pagando el precio”, subrayó.

En el cierre, apuntó que el factor del estadio puede ser un beneficio importante, para la confianza de algunos jugadores. “Creo que hay un equipo capaz, un club competente y estoy seguro que con el factor local con el estadio va a ayudar a que jugadores que no hay sostenido su mejor ritmo, puedan con confianza tener una mejor temporada”, concluyó Nunes.