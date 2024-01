Universidad Católica ya tiene a 3 refuerzos confirmados para la temporada 2024. Uno de ellos, Agustín Farías, fue presentado hace instantes en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, los cruzados están bregando por encontrar a su lateral derecho para este año. Nuevamente, el nombre de Guillermo Soto suena con fuerza para retornar a la UC en el mercado de pases.

Soto está en la Premier League de Rusia en el Baltika. Sin embargo, según se enteró Bolavip Chile, el jugador no está cómodo con su apuesta en Europa y tiene deseos de forzar una salida.

Ante ello, Guillermo Soto se transformó en la obsesión cruzada nuevamente para dejar atrás el fantasma de Mauricio Isla. “A mi no me gusta dar nombres, Guillermo se formó acá, sinceramente nos gustaría tener, no voy a ocultar esa ilusión”, manifestó el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich.

Guillermo Soto es el jugador que quiere la Católica para el 2024 (Photosport)

Soto estuvo a punto de llegar a la UC a mediados de 2023. Sin embargo, el lateral con su representante Marcelo Contreras decidieron tomar la opción de ir a jugar a Europa a Rusia.

Pero, al parecer, la movida de Soto no fue fructífera, perdió su puesto en la Selección Chilena y no está contento en el equipo ya que no es titular indiscutido como sí lo fue en Huracán en Argentina.

¿Cómo Universidad Católica puede convencer esta vez a Guillermo Soto de retornar al club en 2024?

Guillermo Soto tiene contrato hasta el 2026 con el Baltika de la Premier League de Rusia. Durante este año, el defensa formado en San Carlos de Apoquindo apenas tiene 9 partidos disputados con 599 minutos.

El Tati Buljubasich con el directorio de Cruzados idean la mejor forma de convencer, de una vez por todas, a Soto a volver al club para que sea el lateral titular en 2024.

“Es un jugador que nos puede aportar mucho en un puesto que no tenemos (…) Se negocia, se conversa, se convence. Tratamos de un poco lo que decía Agustín (Farías), enfocarnos en los desafíos a nivel local e internacional y creo que es parte lo que puede seducir a un jugador”, explicó Buljubasich.

¿Qué lateral derecho tiene la Universidad Católica en caso que no llegue Guillermo Soto?

Hasta el momento, Universidad Católica sólo tiene a un especialista en el puesto de lateral derecho y es el chileno venezolano Aaron Astudillo, quien la segunda parte de 2023 estuvo en Deportes Recoleta.

Para este torneo, Astudillo sí está considerado en el puesto y tendrá que jugarse su chance absoluta en la pretemporada. Al menos, según lo que supo Bolavip Chile, Nicolás Núñez le dio el visto bueno para que se se sume a los trabajos.

En caso de tener algún partido, Astudillo y Branco Ampuero pueden jugar en esa plaza. Pero está claro que la UC sí quiere a Guillermo Soto. “Esperamos que Guillermo pueda volver a su casa, al lugar donde se formó”, terminó Buljubasich.