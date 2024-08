Tiago Nunes manifestó su inquietud respecto a diversos temas que repercuten en Universidad Católica. El DT manifestó su disconformidad con respecto a cómo fue tratada la victoria ante Ñublense, su suspensión por retrasos en la salida del equipo tras el entretiempo y también el cargado fixture que tendrá el club.

El entrenador recibió el respaldo del director deportivo de los Cruzados, José María Busjubasich. “Compartimos lo que dijo Tiago. Generalmente en el club conversamos las cosas. Cuando un entrenador viene a una conferencia de prensa o cuando yo vengo a una conferencia de prensa más o menos, hablamos el sentir de toda la institución, más allá de que cada uno lo diga de una u otra forma”, señaló.

“Con respecto a lo de los dos equipos. No me quedaría en eso. Creo que lo que quiso transmitir Tiago, lo que dijo y que también yo me voy a explayar un poquito en eso, tiene que ver con ser consecuente en las cosas que se hacen, esto lo quiero dejar bien marcado, de la mejor manera posible”, añadió.

El Tati entró al análisis de la polémica en el partido en Chillán y expresa su postura respecto a la explicación que entregó la Comisión Arbitral: “Nosotros contra Ñublense, la Comisión Arbitral hace el análisis de una jugada, en la cual, ni el VAR, ni el árbitro consideraron que eran penal, pero la Comisión Arbitral dice que fue penal, y la verdad que yo contra eso no tengo mucho que decir. Entiendo que a partir de ahí los medios de comunicación van a hablar y también me parece bien”.

Luego ejemplificó con una jugada sucedida en uno de los partidos que jugaron: “Para tomar una situación puntual, esto quiero que quede bien claro, no es porque sea Colo Colo, sino porque es la situación más puntual y más fácil de graficar, que no hay nada de subjetividad. En el gol que nos hace Colo Colo la pelota sale en un lugar y el lateral se hace 10 metros después o 15 metros después. Nosotros en ese momento no dijimos mucho, algunas cosas poquitas, pero no dijimos más nada”.

Buljubasich quiere consecuencia en el actuar de la Comisión Arbitral: “¿Por qué lo decimos ahora? Porque si la Comisión Arbitral sale a decir que el penal de Ñublense es penal, perfecto, es penal ¿Por qué no salieron a decir que en la jugada de Colo Colo se sacó el lateral 10 metros más adelante y no corresponde? Esa consecuencia es la que buscamos ¿Por qué? porque si no queda instalado que a Católica la favorecieron y que al otro equipo no, ya sea Colo Colo, sea Coquimbo, sea Audax, sea quien sea y sea para todos lados”.

“Esa es la parte que nos preocupa ¿Por qué? porque si es así, vamos a tener que aclarar todas las jugadas, todos los partidos, todo el tiempo. Entiendo que los árbitros se puedan equivocar, si el árbitro consideró que el lateral estaba bien sacado, perfecto, si el VAR consideró que no había que llamarlo, perfecto, pero entonces ¿Por qué no aclaran que no fue? Ahora, si la Comisión Arbitral dice que ese lateral está bien sacado y es gol, ok, perfecto. Yo lo entiendo y no hay ningún problema. Ahora, el domingo cuando saquemos un lateral 10 metros más adelante no nos hagan jugar para atrás”, agregó.

El director deportivo e los Cruzados continuó con su punto: “La consecuencia, no la jugada puntual, eso es lo que creemos, porque sino es muy peligroso, porque uno podría pensar, si quisiera pensarlo mal, que van a aclarar que Católica ganó ayudada por los árbitros. Eso nos pasa a todos los equipos, nos pasa a nosotros, le pasa a Colo Colo, a Audax, a todos nos ayudan y nos perjudican, lo importante es la consecuencia. Si van a revisar esa jugada, perfecto, revisemos todas”.

La sanción a Tiago Nunes

Tati Buljubasich también se refirió a la sanción de una fecha a Tiago Nunes por los retrasos del equipo en el entretiempo: “Creo que está enmarcada dentro de lo que es reglamento. Si hay un reglamento que dice que el equipo sale dos veces tarde en el entretiempo, tiene que ser sancionado. Ahora ¿Podremos confirmar que todos los demás fue? Eso es más difícil de ver y de analizar”.

El reclamo de Universidad Católica respecto a la programación

En la UC están disconformes por la programación de sus partidos. Los Cruzados no quedaron conformes con la programación entre las jornadas 21 a 23, donde reciben a Huachipato el domingo 25 de agosto, visitan a Cobresal el miércoles 28 y reciben a Deportes Iquique el sábado 31.

“Quiero ser bien claro y cómo va funcionando, no sólo en Chile, sino en todas las ligas del mundo. Generalmente los clubes hablamos con la Federación, con la ANFP. ‘Bueno, preferimos jugar el sábado, porque el domingo está la feria en Santa Laura y el partido es muy tarde y los hinchas llegan más tarde y al final para volver’. Hay un montón de situaciones que se van hablando”, explicó el Tati.

“Preferimos jugar el sábado cuando no jugamos el miércoles en El Salvador o también preferimos jugar el domingo, porque a lo mejor pasó tal cosa y la cancha que disponible que tenemos es el domingo, pero no cuando jugamos el miércoles en El Salvador. A partir de ahí considera que puede haber errores en la programación, porque todos nos equivocamos, pero si al día siguiente nosotros llamamos a la ANFP y les decimos ‘nos programaron de esta manera y nos parece complicadísimo’, creo que la ANFP tiene las facultades para poder decir, ‘nos equivocamos, juegan con Iquique el domingo, juegan con Huachipato el sábado, porque además ese primer día ni Iquique ni Huachipato tenían sacados los pasajes, por lo tanto, no había ningún perjuicio a nadie”, complementó.

El directivo aseguró que no busca enemistarse con los clubes: “No corresponde que nosotros nos enemistemos con Iquique, ni Iquique con Ñublense, ni Ñublense con Audax por cambios de partido, porque eso va a pasar siempre. Si a nosotros nos dicen cambiemos el partido, vamos a decir que no, si a Iquique le dicen cambien el partido, si a Colo Colo le dicen, va a decir que no, porque al final pasa así, pero ahí tiene la facultad la ANFP para decir ok”.

Luego sacó cuentas: “La programación la tengo anotada acá. Ñublense va a jugar tres partidos en 11 días; Unión Española, Cobreloa, Copiapó, O’Higgins y La Calera en 10 días; Audax, Universidad de Chile, Huachipato en 9 días;Iquique, Cobresal, Colo Colo, Palestino y Coquimbo en 8 días y Católica y Everton en 7, con el agravante que nosotros jugamos a las 18:00 en El Salvador, por lo tanto vamos a jugar el domingo, vamos a hacer regenerativo el lunes, vamos a viajar a El Salvador el martes, vamos a estar en El Salvador, vamos a volver el jueves para jugar el sábado de nuevo. Si hubo una planificación de esta manera, que a lo mejor puede estar equivocada o mal interpretada, creemos que había que cambiarla. Eso es un poco lo que planteamos”.