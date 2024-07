La reacción de Tiago Nunes por el polémico penal a favor de la UC: "Si hay algo que no existe en el fútbol es.."

Tiago Nunes tuvo una curiosa reflexión para referirse al polémico penal que le otorgó un triunfo a Universidad Católica sobre Ñublense. El DT brasileño aseguró que en el fútbol no hay justicia.

Tras el duelo en Chillán, el entrenador conversó con los medios y comentó el cobro que despertó el debate. Le bajó el perfil a la jugada en la que Jovany Campusano tocó el balón con su brazo. Solo le importa el resultado.

“Si hay algo que no existe en el fútbol es justicia, si lo ganamos es porque hicimos algo para ganar o el rival no hizo lo suficiente para ganar. Dejo eso para que lo evalúen, me voy feliz con los tres puntos en la billetera”, señaló.

En dicha línea, festejó el triunfo sobre los chillanejos. “La celebración del final es con un tono de euforia. Hicimos un primer tiempo muy bueno, pocas veces hemos jugado así como visitante, tuvimos mucho el balón e intentamos asociarnos, generamos situaciones”, agregó.

“Es complicado jugar acá, ante un equipo ante el que es difícil defender. Lo ganamos con el corazón, por insistir hasta el final. Tuvimos la suerte de tener el penal, la suerte acompaña a los equipos que pelean arriba”, explicó.

Tiago Nunes en el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense.

La autocrítica de Tiago Nunes

A pesar de celebrar los tres puntos, Tiago Nunes también aportó con una autocrítica. El brasileño no quedó contento con los segundos 45′ disputados en Chillán.

“En el segundo tiempo me dejó preocupado, regalamos el balón a Ñublense, no tuvimos el mismo ímpetu para quedarnos con el balón”, indicó el DT de Universidad Católica.

Siguiente partido de Universidad Católica

El próximo duelo de la UC será contra Palestino. El duelo, válido por la fecha 18, se disputará el sábado 3 de agosto. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.