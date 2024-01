La UC no le cierra las puertas a Ignacio Saavedra si es que no logra ir a Europa

Ignacio Saavedra terminó su vínculo laboral con la Universidad Católica hace 8 días. El joven volante está con el pase en su poder buscando alguna chance de seguir su carrera en Europa.

Sin embargo, el mercado de pases no ha traído nada convincente para el tetracampeón cruzado. Por ahí trascendió que el Nacho era seguido desde el Alavés en España y el Cagliari en Italia, pero nada más.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, dejó en claro que pese a que el jugador no está en el club el lazo entre el volante y ellos no está del todo cortado para el 2024 abriéndole la puerta en caso de que el mediocampista no encontrara nada.

“No es una historia que haya terminado. Ni nosotros hemos anunciado su salida ni él tampoco ha anunciado algo muy distinto. Está viendo opciones, viendo que va a suceder con su futuro”, expresó el presidente Tagle.

Ignacio Saavedra está viendo su futuro (Photosport)

Tagle efectivamente reconoció que Saavedra cumplió un ciclo en la UC y que “cumplió todos sus objetivos aquí en Católica”. El timonel, además, anunció que sí hubo una intención del club de extender su contrato.

Sin embargo, Saavedra no tomó el ofrecimiento. “Le hicimos una propuesta, pero él siempre nos señaló que tenía un deseo de jugar fuera del país y en eso está”, añadió.

¿Ignacio Saavedra podría volver a Universidad Católica en caso de no encontrar club en el extranjero?

Ignacio Saavedra está trabajando arduamente con su agente Fernando Felicevich para poder encontrar un club tras su salida de la Universidad Católica. Según Bolavip, el jugador maneja opciones de la MLS y de México para el 2024.

Sin embargo, ninguna de estas ha sido llevada a cabo. Según las palabras de Juan Tagle, lo que se desprende, es que el jugador se fue en buena onda con la directiva y el timonel de Cruzados le abre la puerta.

“El terminó su vinculo contractual con UC y que es lo que viene, ahora habría que hacerla a él. Tuvo una propuesta de nuestra parte. La relación es de mucho cariño, agradecimiento por lo que él entregó y por todo lo que el recibió”, añadió Tagle.

Igualmente, Tagle manifestó que “Ignacio se formó desde niño acá y es una historia que está en curso. Ya habrá una información que tiene todas las posibilidades de jugar fuera, de volver a la selección, nosotros lo consideramos de la casa y vamos a desear lo mejor para él”.